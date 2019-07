Zidane volta a comandar treinos do Real após ausência por morte de irmão

O técnico Zinedine Zidane retornou a Montreal, onde o Real Madrid realiza a pré-temporada, e voltará nesta terça (16) a comandar os treinamentos do time depois de uma ausência ocasionada pela morte de seu irmão Farid.

Zidane deixou na sexta-feira (12) a concentração do Real Madrid na cidade canadense. A princípio, o clube informou que o treinador havia sido liberado para voltar à Espanha por questões particulares. No dia seguinte, o Real confirmou a morte do irmão do treinador, que lutava contra um câncer.

A preparação do Real Madrid em Montreal visa o torneio de pré-temporada Copa dos Campeões Internacionais. O clube espanhol enfrentará Bayern de Munique, Arsenal, Atlético de Madri e Tottenham na competição.