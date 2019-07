William Oliveira sofre fratura no nariz e desfalca o Ceará por até 15 dias

Um dos destaques do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado (20), William Oliveira sofreu uma fratura no nariz e ficará de 10 a 15 dias fora das partidas da equipe na Séria A do Brasileirão. A jogada aconteceu aos sete minutos do primeiro tempo em uma disputa de bola área com Dudu, atacante da equipe paulista.

Volante do Vovô, William recebeu atendimento médico dentro do gramado e continuou no jogo, mas foi substituído aos 34 da segunda etapa por Pedro Ken.

Vindo de uma lesão no ombro sofrida no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, o defensor alvingro passará por um procedimento para a correção do nariz. Não será necessário cirurgia.

Desta fora, William desfalcará a equipe alvinegra por até 15 dias, ficando de fora dos jogos contra Internacional/RS, no próximo sábado (27), e é dúvida para o Clássico-Rei, que acontece no próximo dia 3.