Van Dijk é eleito melhor da Europa; Alisson ganha como goleiro

O zagueiro holandês Van Dijk foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2018/2019. Em eleição da UEFA, o atleta do Liverpool-ING, que já havia conquistado o prêmio de melhor defensor do continente, desbancou os atacantes Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus. Companheiro de equipe, o brasileiro Alisson levou o título de principal goleiro.

"Nós brasileiros sempre acompanhamos a Champions League. O primeiro presente que se recebe é uma bola de futebol, e junto vêm os sonhos. Sempre foi meu objetivo jogar na Europa, ganhar uma Champions League. E hoje é um sonho receber esse prêmio, agradeço à família, aos companheiros. Espero que venha mais pela frente", declarou Alisson ao receber o prêmio.

A organização também concedeu os prêmios de melhor atacante e meio-campo para Messi e De Jong, respectivamente. Ex-atacante que fez história no Manchester United, o francês Eric Cantona foi escolhido pelo prêmio presidencial. Em edições anteriores, a UEFA já concedeu o troféu para nomes como Totti, Beckham, Cruyff, Beckenbauer, Eusébio, Bobby Charlton, Di Stéfano, Rijkaard e Paolo Maldini.