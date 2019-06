Terceiro advogado deixa defesa de Nájila Trindade em acusação de estupro contra Neymar

O advogado Danilo Garcia anunciou nesta segunda-feira (10), em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, do SBT, que irá deixar a defesa da modelo Najila Trindade. Ela acusa o jogador Neymar de estupro.

Durante a entrevista, Garcia disse que a modelo duvidou da idoneidade dele. De acordo com o advogado, Najila deu a entender que ele estaria com o tablet, em que estaria salvo a íntegra do vídeo que mostra o segundo encontro dela com o jogador.

"Houve um incidente de um eventual arrombamento ao apartamento dela. Nesse eventual incidente, ela alega que haveria um tablet. E ela disse que pegou o rastreamento do tablet, e que ele estaria na avenida onde é o meu escritório", relata.

Danilo Garcia enfatizou que já comunicou sua decisão à modelo. "Devo me retirar do processo. Estou anunciando oficialmente nessa entrevista. Não sou mais advogado de Najila. Já comuniquei a ela verbalmente", explicou.

Logo após a entrevista com o advogado, Cabrini ligou para Najila e perguntou onde estaria o suposto tablet. Ela respondeu: "Eu queria muito saber. invadiram meu apartamento assim quando as coisas deram confusão, entendeu? Não sei quem levou, não posso acusar. Mas está nas mãos de Deus".

O repórter ainda indagou a modelo sobre o fato de a polícia ter encontrado apenas as digitais dela e da empregada. Ela retrucou: "Mas a polícia está comprada, né? Ou eu estou louca?", finalizou.