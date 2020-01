Tenista passa mal e abandona jogo na Austrália por causa de poluição das queimadas no país

A tenista eslovena Dalila Jakupovic abandonou um jogo qualificatório para o Australia Open nesta terça-feira (14) após passar mal no terceiro set contra a suíça Stefanie Vogele. Com dificuldade para respirar, Jakupovic havia reclamado mais cedo sobre o smog na cidade de Meulbourne, capital do país que sofre desde 2019 com queimadas em mais de 11.2 milhões de hectares de sua costa.

"Durante o aquecimento, senti dor no peito. Com 25 minutos de jogo, senti dificuldade de respirar, como um ataque de asma, algo que não tenho. Não conseguia respirar ou ficar de pé. Foi horrível, nunca tive uma experência como essa", declarou a atleta, que estava em vantagem na partida.

Até o momento, 28 pessoas morreram e mais de 2 mil residências foram danificadas em decorrência dos incêndios. Outras competições esportivas foram prejudicadas pela fumaça, ameaçando a organização do 1º Grand Slam do ano.