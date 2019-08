Sem Roger Carvalho, Fortaleza esboça defesa com Nathan e Quintero

O zagueiro Roger Carvalho é desfalque do Fortaleza contra o Santos, no próximo domingo (25), às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro. O clube confirmou que o atleta sofreu uma lesão no joelho e vai emitir um boletim médico nesta quarta-feira (21) detalhando o período de recuperação.

A contusão ocorreu no jogo contra o Internacional, no último sábado (17), quando o defensor disputou bola com o atacante Guilherme Parede, em lance que resultou no gol do time gaúcho. Sem o jogador, que era titular da equipe no Brasileirão, o técnico Zé Ricardo começou a esboçar a nova formação defensiva e definiu Nathan como o substituto imediato.

Durante treinamento no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, nesta terça (20), o clube seguiu escalado no esquema 4-3-3, mas com Gabriel Dias, Quintero, Nathan e Carlinhos na última linha. No gol, Felipe Alves seguiu trabalhando entre os 11 iniciais - o lateral Bruno Melo está suspenso.

A comissão técnica também trabalhou com o zagueiro Paulo Cardoso, que tem 20 anos e faz parte do plantel que disputa a Taça Fares Lopes. O atleta estava no Caucaia, campeão da 2ª divisão cearense, e tem sido avaliado para ascender ao profissional. Quem também pode surgir no time é o volante Derley, que se colocou à disposição para mudar de posição e atuar no quarteto da defesa.

Reforço anunciado no início da semana, Adalberto é mais uma das alternativas no setor. O jogador, ex-ABC, já chegou na capital cearense e inicia os treinos na tarde desta quarta. A diretoria deseja finalizar a regularização do atleta no BID até sexta-feira (25) para deixá-lo disponível.