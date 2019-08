Análise: Fortaleza não muda estilo diante do Internacional e perde por 1 a 0

O Fortaleza, que perdeu na Arena Castelão, neste sábado (17), por 1 a 0, para o Internacional foi muito semelhante aos melhores momentos tricolores sob comando de Rogério Ceni em 2019. O estreante da noite com a camisa do Leão, Zé Ricardo, se ateve às ideias de seu predecessor. Mesmo dentro de casa, o Fortaleza esperou o Internacional durante grande parte do confronto.

Momentos antes da partida começar, um enxame de abelhas foi encontrado na bandeira de escanteio do estádio. O árbitro decidiu atrasar o início para que os bombeiros as retirassem. Foram 19 minutos de tentativas até que o jogo fosse reiniciado.

Na primeira etapa, o Fortaleza explorou muito bem os flancos do Colorado, quando Sarrafiore e Wellington Silva não retornavam para marcar.

O 4-3-3 de Odair Hellmann teve pouca participação de Nonato e de Bruno Silva no meio, dominados pela dupla dinâmica Juninho e Felipe, os que mais tocaram na bola durante o confronto.

Pelas pontas do 4-2-3-1 cearense, Edinho e Romarinho brilharam partindo para o meio. Danilo Fernandes, destaque do Inter, salvou o time visitante de várias oportunidades. O Fortaleza terminou o primeiro tempo com esperanças de um resultado positivo na estreia de seu novo técnico, muito participativo do banco de reservas.

A queda

Porém, a intensidade apresentada nos 45 minutos iniciais não continuou no período final. O Inter arrumou a casa e teve um Rithely mais presente, com um meio de campo mais paciente.

O Fortaleza não pressionava a saída de bola melhorada do oponente, dando liberdade para um domínio territorial de um Inter que crescia e brigava em cada dividida.

A entrada de Nenê Bonilha, no lugar de Mariano Vázquez, nada alterou a força de um setor ofensivo que viu Wellington Paulista bem marcado.

No lance do gol de Parede, que acabara de entrar, o zagueiro Roger Carvalho não teve cobertura quando o atacante levou vantagem. Felipe Alves fez boa defesa, mas a desatenção do Leão permitiu que Wellington Silva aproveitasse o rebote para abalar ainda mais a equipe cearense.

Após o gol, o Colorado se fechou em um 4-4-2 com Neilton e Parede cutucando a saída de bola do Fortaleza e negando os espaços para segurar o placar.

Nem com a entrada de Osvaldo, o Tricolor conseguiu dar perigo à meta de Danilo. O Internacional saiu da capital cearense com uma importante vitória com o time reserva, enquanto o Fortaleza viu suas chances de passar para a primeira metade da tabela voarem longe.