Fortaleza anuncia retorno do zagueiro Adalberto até o fim da Série A

Buscando reforços para o sistema defensivo, o Fortaleza anunciou na noite desta segunda-feira (19) o retorno do zagueiro Adalberto. O defensor estava no ABC-RN, que foi rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro no último domingo (18). O contrato do zagueiro de 31 anos vai até o fim da Série A 2019.

Esta será a 3ª passagem do defensor pelo Leão. Em 2018, ele estava no Tricolor e atuou em 12 partidas - todas como titular - na campanha que deu o título da Série B do Brasileiro ao clube. A expectativa é que Adalberto seja regularizado ainda nesta semana para que possa estar à disposição para a partida contra o Santos, no próximo domingo (25).

Natural do município de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, Adalberto começou a sua carreira profissional no América-RN em 2007, aos 20 anos. Em 2009, ele se firmou na defesa titular americana durante a Série B e ficou no clube até 2010.

Depois, passou pelo Santa Cruz de Inharé, jogou no CSA e Treze antes de chegar ao Fortaleza pela primeira vez, em 2013. O jogador ficou no Leão até 2015, quando saiu para defender o América-MG na Série A de 2016. Adalberto ainda passou pelo Náutico entre 2016 e 2017 antes de retornar ao Fortaleza, clube no qual conquistou os acessos da Série C e o título da Série B.

A diretoria leonina ainda trabalha para anunciar outros reforços. O meia Everton Felipe, do São Paulo, é um dos nomes que está na mira.

FICHA TÉCNICA

Nome: Adalberto dos Santos Rodrigues

Posição: Zagueiro

Idade: 31 anos

Naturalidade: São Miguel do Gostoso/RN

Clubes: América (RN), Santa Cruz (RN), Treze, CSA, Fortaleza, América Mineiro, Náutico, ABC.