"Se nós estamos com saudade, imagine o torcedor", diz Wellington Paulista sobre volta do Brasileirão

Sem jogar desde 12 junho, o Fortaleza está prestes a retornar aos gramados par partidas oficiais neste sábado (13) contra o Avaí, na Arena Castelão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos mais ansiosos para a volta da competição é o atacante tricolor Wellington Paulista, titular da equipe de Rogério Ceni.

"Se nós estamos com saudade, imagine o torcedor. Queremos buscar a vitória a todo momento. A gente vem treinando taticamente da mesma forma de antes. São poucas coisas que ele (Ceni) vem mudando, testando. Tem dia que ele faz marcação, ataque e defesa, cruzamento, finalização. E ele vem fazendo para que a gente condicione bem fisicamente, até porque foi uma intertemporada", contou o atleta durante coletiva nesta segunda-feira (8).

O capitão do Leão não atua desde o fim de maio, quando marcou o gol da vitória da final da Copa do Nordeste. Ele se recuperava de lesão na panturrilha e, assim como o resto do elenco, usou o período de junho para tratamento e condicionamento físico.

"A gente sabia da importância da parada. Conseguimos nos recuperar muito bem. Descansamos bem. Recuperei muito bem da lesão que tive. Estou contente de voltar a jogar", afirma o atacante.

Wellington Paulista comentou sobre a janela de transferências do Fortaleza, que trouxe somente o meia Mariano Vázquez e perdeu Dodô. Para o jogador, muita cautela é necessária antes de definir novos atletas para o elenco, pois não é qualquer um que entra no grupo.

"Eu acho que tem de ter paciência para contratar. Não adianta escolher qualquer um. Não ser da característica que o clube pede. É um clube muito rigoroso nos treinamentos, no dia a dia. A gente sabe que tem de escolher muito bem o jogador que vem para cá. E poder jogar, que é o mais importante", disse o capitão.

Antes de encarar o Azulão neste sábado, às 17h, o Tricolor de Aço enfrenta o Ferroviário em jogo amistoso nesta terça-feira, às 15h30, com portões fechados.