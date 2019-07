Fortaleza oficializa contratação de meia Mariano Vázquez até junho de 2021

O Fortaleza oficializou a contratação do meia argentino Mariano Vázquez, nesta quarta-feira (3), com contrato até junho de 2021. O jogador desembarca na capital cearense próxima sexta (5) e chega ao clube sem custos. Na última temporada, defendeu o Desportivo Pasto-COL, onde marcou quatro vezes e deu seis assistências em 22 jogos - segundo maior líder de passes para gol do Campeonato Colombiano.

A negociação é a primeira do Leão na janela internacional, que se encerra dia 20 de julho, e atende um pedido antigo do técnico Rogério Ceni, que buscava um reforço com características de armação. O argentino fez categorias de base no Boca Juniors-ARG, mas não conseguiu destaque no país natal e rumou para o futebol colombiano, onde atua profissionalmente desde 2016.

Com 26 anos, acumula passagens também por Atlético Huila, Atlético Nacional, Tolima, La Equidad, incluindo também o Fortaleza FC, um tricolor colombiano. Em coletiva realizada na terça (2), o zagueiro Quintero elogiou o reforço e revelou já ter enfrentando o novo companheiro na Colômbia.

"Fico muito feliz que um jogador como ele venha para o Fortaleza porque é muito dinâmico. É um meia que joga mais centralizado, mas que tem um bom passe. Ele coloca a bola direto no pé dos atacantes", analisou.

Ficha técnica do atleta

Nome: Mariano Vázquez

Idade: 26 anos

Altura: 1,73m

Posição: meia

Nacionalidade: Argentino

Naturalidade: Mar del Plata

Clubes: Atlético Huila, Fortaleza FC, Atlético Nacional (COL), Tolima, La Equidad e Deportivo Pasto.