Ferroviário e Fortaleza realizam amistoso nesta terça-feira (9)

As equipes de Fortaleza e Ferroviário realizam um amistoso nesta terça-feira (9) para testar as peças do elenco. A partida está prevista para às 15h30 e ainda não teve o local definido. A principal opção é o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, onde o time leonino manda os treinos do elenco principal e categorias de base.

O Clássico das Cores será o primeiro jogo da equipe comandada por Rogério Ceni desde o dia 12 de junho, quando venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na Arena Castelão, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro. Enquanto o torneio foi paralisado para a disputa da Copa América, o time coral esteve em campo quatro vezes pela 3ª divisão, onde é o líder do Grupo A, com 23 pontos.

A partida vai ocorrer de portões fechados e será uma oportunidade para os técnicos promoverem testes no esquema tático. Durante a pausa, o Leão se reforçou com o meia argentino Mariano Vázquez, ex-Deportivo Pasto, da Colômbia, e perdeu cinco atletas: o zagueiro Patrick, o meia Dodô e os atacantes Júnior Santos, Marcinho e Matheus Alessandro.

No Tubarão da Barra, a mudança foi à beira do gramado com a saída de Marcelo Vilar, que foi para o São Caetano, e a chegada de Leandro Campos. O novo treinador esteve à frente do time em duas oportunidades e mudou o padrão tático do Ferrão do 4-4-2 para o 4-3-3.

O próximo jogo oficial do Fortaleza é contra o Avaí, no sábado (13), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Já o Ferroviário encara o Náutico segunda-feira (15), no mesmo estádio, às 20 horas, pela 12ª rodada da Série C.