Dodô deixa o Fortaleza após receber proposta do futebol árabe

O meio-campo Dodô não pertence mais ao Fortaleza. A informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (5) pelo próprio clube. O jogador pertence ao Atlético-MG, que recebeu uma proposta do futebol árabe. Como tem contrato com o time mineiro até o fim de 2020, segue para o exterior por empréstimo. Pelo Tricolor do Pici, Dodô disputou 56 partidas e marcou cinco gols.

Destaque na conquista do título da Série B em 2018, o Fortaleza tentou a contratação definitva do jogador no início do ano junto ao Atlético-MG, mas os altos valores impediram a negociação. Antes do começo do Campeonato Cearense, o time mineiro estendeu o contrato do meia até o fim de 2020, e o atleta voltou para o Leão por empréstimo até o fim da Série A deste ano.

Além de Dodô, outros quatro jogadores deixaram o Fortaleza desde o início da pausa para a Copa América: Júnior Santos, Matheus Alessandro, Patrick e Marcinho. Em contrapartida, o Leão do Pici anunciou a contratação do meia Mariano Vázquez.

Confira a nota divulgada pelo Fortaleza:

O Atlético-MG, detentor dos direitos federativos do meia Dodô, solicitou o retorno do atleta para que ele seja emprestado a um clube dos Emirados Árabes. O Fortaleza tem direito a 10% da taxa de vitrine, dessa operação de empréstimo. O jogador procurou a diretoria e manifestou o desejo de sair, agradecendo ao Tricolor pelo período que esteve no clube. O Fortaleza agradece ao atleta pelos serviços prestados no seu retorno ao Leão, nesta temporada, e deseja sorte em sua carreira.