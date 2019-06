Saiba como joga o Cruzeiro, próximo adversário do Fortaleza na Série A

O próximo confronto do Fortaleza na Série A do Brasileiro é contra o Cruzeiro, na Arena Castelão, às 21h da quarta-feira (12). A equipe comandada por Mano Menezes está na 14ª posição na tabela, com 8 pontos, um a mais que o Tricolor. Mesmo jogando fora de casa e com começo difícil no Brasileirão, a Raposa possui muitas qualidades individuais no elenco.

Treinando a equipe desde julho de 2016, Mano Menezes tem um grupo que compreende bem as estratégias e o esquema preferido do treinador: 4-2-3-1 com pouca variação, mas muito consistente defensivamente. Mano gosta de um típico camisa 10 no meio, como faz Thiago Neves, e um centroavante de ofício, como Fred (lesionado) e Sassá.

Com 14 gols levados e a segunda pior defesa do Brasileirão, o Cruzeiro está longe do bom desempenho defensivo na temporada passada, quando havia tomado três gols até a 8ª rodada da competição. Sem vencer há oito jogos, o time de Mano teve mais finalizações que seus oponentes nas últimas quatro partidas, embora não faça questão da posse de bola. A Raposa se defende em um 4-4-2, com Thiago Neves e Sassá (ou Fred) fazendo a primeira pressão sobre a saída de bola adversária.

Transição ofensiva

Nos contra-ataques, o Cruzeiro tem Thiago Neves como articulador principal, acionando os pontas, sempre próximos, ou o centroavante, e apoio de um volante, normalmente Arial Cabral. A equipe sabe explorar os pequenos espaços deixados pelo adversário, tendo em Pedro Rocha um velocista para puxar a jogada.

Cruzeiro em transição ofensiva: Sassá atrai marcação dos zagueiros para companheiro infiltrar entre o eventual espaço criado. Henrique ficou por trás para retaguarda da defesa Foto: Reprodução

Transição defensiva

Quando é pressionado após perder a bola, o Cruzeiro recompõe rapidamente com os laterais, mas tem dificuldades em fechar o meio, pois um dos volantes sobe e não tem tempo para voltar.

Cruzeiro em transição defensiva: pontas retornam junto dos laterais. Meio campo com buracos pois somente Ariel retornou para marcar Foto: Reprodução

Bola parada

Nas bolas paradas, os volantes ficam atrás dos zagueiros na entrada da pequena área e ajudam na pressão após os lançamentos. Os pontas ficam na entrada da grande área para aproveitar rebotes, e os laterais servem para bloquear os contra-ataques.

O zagueiro Dedé é uma arma na bola parada que a Raposa aproveita bem, assim como os rebotes de quem fica de fora da área Foto: Reprodução

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Leo, Dodô; Henrique, Ariel; Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha; Sassá.

Desfalques

O Cruzeiro não conta com o centroavante Fred, o volante Lucas Silva, o meia Rodriguinho e os o laterais Egídio, Edílson e Orejuela. Nos últimos quatro jogos, Lucas Romero vem jogando como lateral-direito.