Ronaldinho cumpre prisão domiciliar com regalias em hotel de luxo após sair da prisão

Ronaldinho Gaúcho, junto do irmão Assis, do advogado e de um assistente, são os únicos hóspedes do Hotel Palmagora, em Assunção, após o ex-jogador de futebol deixar a penitenciária Agrupación, na última terça-feira (7), para cumprir prisão domiciliar.

O astro teria pagado 1,6 milhão de dólares pela fiança, segundo informações do jornal "Olé". No hotel de luxo, Ronaldinho tem acesso a hidromassagem, academia, Smart TV e piscina. A diária no Palmagora, que está funcionando com equipe reduzida devido à pandemia do novo coronavírus, custa cerca de R$ 2 mil.

A próxima etapa no processo de Ronaldinho é a tentativa de liberação definitiva por parte da defesa dos irmãos, investigados por uso de passaportes falsos no Paraguai desde o dia 18 de março.