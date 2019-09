Rogério Ceni não é mais técnico do Cruzeiro. Após reunião com a diretoria do clube na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (26), o treinador acertou a saída da equipe, rompendo o contrato que tinha extensão até o fim de 2020.

O estopim para a saída foi uma discussão com o elenco no vestiário da Arena Castelão, onde a equipe empatou com o Ceará em 0 a 0. Na ocasião, o zagueiro Dedé pediu que o técnico escalasse Thiago Neves, que passou todo o jogo no banco de reservas.

O comandante teria ouvido o defensor e, em seguida, saído do vestiário. Os atletas então ficaram reunidos no local por 20 minutos, sem a presença de Ceni. O Diário do Nordeste havia confirmado que, mesmo com o ambiente conturbado, a expectativa de Ceni era de manutenção no cargo, sem que houvesse o pedido de demissão.

Pelo Cruzeiro, foram oito partidas: duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Apresentando uma boa campanha no Fortaleza - sendo campeão cearense, do Nordestão e da Série B - um dos motivos para a saída foi a Copa do Brasil, competição em que a Raposa estava na semifinal. Em campo, no entanto, o resultado foi a eliminação para o Internacional com 3 a 0 no placar.

Na tabela, o time mineiro está em 16ª, com 19 pontos, mas pode entrar na zona de rebaixamento ao término da 21ª rodada. Antes de oficializar a saída de Ceni, a diretoria mineira procurou Dorival para o comando da equipe, mas teve proposta recusada. Somando R$ 85 milhões em dívidas, o clube está com o salário dos funcionários dois meses atrasado, além de ter a diretoria sendo investigada pela Polícia Federal por fraude fiscal.