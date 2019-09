Rogério Ceni pode pedir demissão do Cruzeiro. A informação foi revelada pela "Rádio Itatiaia", de Minas Gerais. Após o empate em 0 a 0 com o Ceará, nesta quarta-feira (25), o treinador teria discutido com parte do elenco mineiro no vestiário.

Na Arena Castelão, o Diário do Nordeste procurou os atletas da equipe, que revelaram que não podiam dar entrevista. Segundo a rádio, o conflito foi motivado porque o zagueiro Dedé pediu que o técnico escalasse Thiago Neves, que é uma peça importante e passou todo o jogo no banco de reservas.

O comandante teria ouvido o defensor e, em seguida, saído do vestiário. Os atletas então ficaram reunidos no local por 20 minutos, sem a presença de Ceni. Através da assessoria, o Cruzeiro negou qualquer situação entre jogadores e o treinador.

Uma rescisão contratual com o treinador é tida como inviável para o clube, tendo em vista a situação financeira da Raposa - está com salários atrasos e tem dívida acumulada em R$ 80 milhões. Um cenário seria um pedido de saída do próprio Ceni, que deixou o Fortaleza com vínculo ainda vigente para assinar com o Cruzeiro até o fim de 2020. Na transferência, o Tricolor embolsou R$ 1 mi referente ao valor da multa rescisória.

Quando assumiu o Cruzeiro, na vaga de Mano Menezes, o time não tinha um resultado positivo há 17 jogos. Com Ceni, no entanto, a má fase continuou: são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, além de uma eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time está em 16ª, com 19 pontos, mas pode entrar na zona de rebaixamento ao término da 21ª rodada.