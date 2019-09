Ceará perde chances incríveis, empata com o Cruzeiro e chega ao 7º jogo sem vencer

Em partida fraca tecnicamente, o Ceará desperdiça muitas chances e acaba empatando com o Cruzeiro em 0 a 0, nesta quarta-feira (25), pela Série A do Brasileiro. Com o resultado na Arena Castelão, o Vovô chegou ao 7ª jogo sem vitória na competição.

O Alvinegro se mantém em 14º, com 23 pontos, mas pode ser ultrapassado na tabela ao término da 21ª rodada. A equipe agora volta a campo no domingo (29) diante do Atlético-MG. O duelo ocorre no Independência, às 19 horas.

Já o Cruzeiro engata o 4º confronto sem triunfo sob o comando de Rogério Ceni e fica em 16º, com 19. O time encara agora o Goiás no Serra Dourada, segunda (30), às 20 horas.

Primeiro tempo

Galhardo foi bem acionado e conseguiu criar situações de gol para os companheiros, que perderam as chances Foto: Kid Júnior / SVM

O Ceará entrou em campo bastante modificado. Seguindo o padrão tático 4-2-3-1, o técnico Enderson apostou em Bergson, Carleto e Felipe Silva entre os titulares. As mudanças, no entanto, não surtiram efeito, com um time que adiantava a marcação, mas pecava na criação. Ao todo, errou 57 passes no 1º tempo.

Apesar de acuado, foram do Cruzeiro as principais chances: todas em erros defensivos do Vovô. No melhor momento, Éderson ganhou da marcação, driblou Valdo e mandou um foguete que parou em Diogo Silva.

O time de Rogério Ceni ainda levou perigo com Robinho e Marquinhos Gabriel, em finalizações de fora da área. A pressão só diminuiu quando Pedro Rocha sentiu lesão muscular, sendo substituído por Fred. A alteração deixou a Raposa mais lenta nas transições e apostando nas bolas aéreas.

O Ceará então aproveitou o momento para voltar ao duelo. Aos 47, Galhardo subiu alto, em cruzamento de Ricardinho, e cabeceou para defesaça de Fábio, no último lance da etapa inicial.

Segundo tempo

Valdo é desarmado em jogada no campo de ataque Foto: Kid Júnior / SVM

Na volta do intervalo, o Ceará tentou resolver o jogo. Logo aos 10, colocou Mateus Gonçalves. Depois, foi Felippe Cardoso que entrou. E o time mais uma vez criou, criou, mas não conseguiu marcar.

O primeiro grande lance ocorreu aos 25, quando Mateus Gonçalves invadiu a área, driblou Dedé e chuta para defesa de Fábio. No rebote, Cardoso chutou para nova intervenção. A bola sobrou então para Galhardo, que carimbou o travessão.

A outra oportunidade desperdiçada de forma incrível foi aos 31. Em tabelinha trabalhada, Galhardo colocou Mateus Gonçalves dentro da área, sem marcação alguma, com Fábio no chão. O atacante conseguiu chutar para fora.

A formação super ofensiva deixou brechas em campo, bem exploradas pelo Cruzeiro. Aos 36, inclusive, Fred tentou emendar de bicileta para defesa de Diogo Silva, no que foi a principal chance da Raposa. No fim, 0 a 0 na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

Ceará 0x0 Cruzeiro

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 25/09/2019

Horário: 19h30

Local: Arena Castelão

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Renda: R$ 146.002,00

Público total: 18.595

Cartões amarelos: Samuel Xavier (CSC) e Leandro Carvalho (CSC), Fabrício Bruno (CRU), Fábio (CRU), Fred (CRU) e Rogério Ceni (CRU)

Ceará: Diogo Silva; Carleto, Tiago Alves, Valdo e Samuel Xavier; Fabinho e Ricardinho; Felipe Silva (Mateus Gonçalves), Galhardo e Leandro Carvalho (Wescley); Bergson (Felippe Cardoso). Técnico: Enderson Moreira.

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho (Ezequiel), Marquinhos Gabriel e David (Maurício); Pedro Rocha (Fred). Técnico: Rogério Ceni.