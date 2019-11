Recuperado de lesão, Neymar tem novo retorno ao gramados

Um mês após sua última aparição no Paris Sain-Germain, Neymar volta a atuar em mais um capítulo de seu eterno retorno aos campos, na sexta-feira contra o Lille pela 14ª rodada do Campeonato Francês, na esperança de finalmente se firmar em uma temporada marcada por sua ausência.

Em seu primeiro retorno em meados de setembro contra o Strasbourg (1 a 0), o brasileiro garantiu a vitória da equipe parisiense ao marcar um belo gol já nos acréscimos.

A torcida do PSG espera que o atacante repita esta atuação nesta rodada, no jogo que será disputado no Parque dos Príncipes.

Nesta temporada, Neymar ofereceu um resumo de seus últimos dois anos na França, entre lances geniais em campo e longos períodos afastado por lesões, que puseram em dúvida sua capacidade de guiar o PSG em direção a novos patamares no cenário mundial.

Após ter ficado fora de várias rodadas por dores no tornozelo, período em que tentou negociar um retorno ao Barcelona e no qual ficou de fora do início da Liga dos Campeões em setembro, foi uma lesão no tendão que o afastou do campeonato francês, após ter marcado quatro gols em cinco jogos pela competição.

Também faltou tempo para ser perdoado pelos torcedores do PSG, que não digeriram a novela de sua fracassada transferência para o Braça, e para acompanhar o ritmo da equipe francesa PSG, que ainda não contou com seus três principais jogadores em campo nesta temporada, o brasileiro, Mbappé e Edinson Cavani.

Por ter entrado pouco em campo, acabou ficando de fora, no final de outubro, da lista de 30 finalistas do prêmio Bola de Ouro, um pequeno fracasso para o jogador mais caro da história, comprado ao Barcelona em 222 milhões de euros em 2017. Pouco depois, ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira para o recente amistoso contra a Argentina, quando o Brasil foi derrotado por 1 a 0 com gol de Messi.

"Não está cem por cento"

Nas últimas semanas, seus seguidores nas redes sociais o viram fantasiado para uma festa de Halloween com seus colegas de equipe ou na Disneylândia com a família.

Na terça-feira (19) passada, esteve em Madri, a convite de seu ex-companheiro de time Gerard Piqué, para acompanhar uma partida de tênis pela Copa Davis.

Este cenário extra-campo fica mais agitado após a imprensa espanhola divulgar que o jogador, que passou alguns dias na Catalunha enquanto se recuperava da recente lesão, recusou a proposta de renovação de contrato oferecida pelo PSG.

O diretor esportivo do Barcelona, Eric Abidal, alimentou o caso, garantindo que Neymar ainda era "uma opção".

Contra o Lille, que goleou o PSG na temporada passada por 5 a 1, o atacante de 27 anos, tem a oportunidade ideal de regressar aos holofotes, quando se aproxima o jogo contra o Real Madrid, na próxima terça-feira (26), pela Liga dos Campeões.

Neymar voltou a participar dos treinos coletivos nesta semana, mas "é impossível que ele esteja cem por cento na sexta-feira", explica o preparador físico Xavier Frezza, que trabalha com jogadores de futebol profissionais.

"Para mim, o PSG pode contar com Neymar 100% em fevereiro. Faz muito tempo que ele não consegue ficar três meses sem se machucar", acrescenta.

"Você não pode ir de zero a cem de uma hora para outra. É sempre uma situação complicada de administrar. O clube precisa, o jogador quer jogar, mas, por outro lado, seu corpo ainda não está pronto para manter uma sequência de jogos", conclui.

Para este novo regresso, cabe ao jogador escrever um novo roteiro, que não termine com uma lesão.