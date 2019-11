Gabriel Jesus perde pênalti, Messi marca, e Brasil perde para Argentina

No amistoso que marcou o retorno de Lionel Messi à Seleção Argentina após três meses de suspensão, o astro do Barcelona fez o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, nesta sexta-feira (15), em Riad, na Arábia Saudita, onde a equipe comandada por Tite ampliou para cinco partidas o jejum de vitórias após a conquista do título da Copa América.

Gabriel Jesus, com uma atuação apagada, foi destaque negativo ao desperdiçar uma penalidade, pouco antes de Messi balançar as redes. Para a Seleção, além da derrota, ficou novamente a má impressão deixada por uma equipe que ampliou a sequência negativa.

Antes, o time acumulou empates por 2 a 2 com a Colômbia e por 1 a 1 com Senegal e Nigéria, além de perder por 1 a 0 para o Peru. Ou seja, a seleção segue sem vencer desde 7 de julho, quando superou os peruanos por 3 a 1, no Maracanã, na decisão da Copa América.

Na próxima terça-feira (19), a Seleção Brasileira vai fechar a temporada de 2019 com amistoso contra a Coreia do Sul, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, onde tentará encerrar o jejum e fará o último compromisso antes do início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que começam em março do próximo ano.

O jogo

O Brasil teve uma ótima chance de abrir o placar logo na 1ª chegada, aos oito minutos. Firmino conseguiu roubar uma bola de Foyth quando o lateral-direito tentava sair jogando, invadiu a grande área pelo lado esquerdo e deu passe pata Gabriel Jesus, que driblou para o meio e, na hora de finalizar, foi derrubado por Paredes.

O árbitro neozelandês Matthew Conger assinalou o pênalti e Jesus foi para a cobrança, aos 9, mas bateu rasteiro para fora à esquerda do goleiro Andrada, que havia caído para o lado direito E o castigo pelo erro veio pouco depois, quando Messi entrou na grande área e foi derrubado por Alex Sandro, aos 12 minutos. O astro foi para a batida e tentou acertar o canto direito de Alisson, que fez a defesa, mas deu rebote para o craque balançar as redes no rebote.

Com o time brasileiro sendo dominado pelo argentino, Tite resolveu levar a Seleção a campo para a etapa final com Coutinho no lugar de Paquetá. Mas o cenário continuou igual, com a equipe comandada por Lionel Scaloni mais bem postada taticamente e agora criando muito mais chances ofensivas.

Porém, o que se viu em campo em Riad foi um "mais do mesmo" do que já havia sido visto nos cinco amistosos anteriores: uma equipe apática, sem inspiração, errática e previsível.

Na próxima terça-feira, a seleção brasileira vai fechar a sua temporada em um amistoso contra a Coreia do Sul, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, onde tentará encerrar o seu jejum e fará o seu último compromisso antes do início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que começam em março do próximo ano.

Ficha técnica

Brasil 0x1 Argentina

Gol: Messi, aos 13 minutos do primeiro tempo.

Árbitro: Matthew Conger (Nova Zelândia).

Cartões Amarelos: Casemiro, Danilo e Éder Militão (Brasil); Rodrigo De Paul, Tagliafico e Paredes (Argentina).

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Éder Militão e Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro (Wesley Moraes), Arthur (Fabinho) e Lucas Paquetá (Philippe Coutinho); Gabriel Jesus (Richarlison), Willian (Rodrygo) e Roberto Firmino. Técnico: Tite.

Argentina: Andrada; Foyth, Otamendi, Pezzella e Tagliafico; Rodrigo De Paul (Dominguez), Paredes (Guido Rodríguez), Ocampos (Nicolás González) e Lo Celso (Acuña); Messi e Lautaro Martínez (Alario). Técnico: Lionel Scaloni.