"Plantel não correspondeu o que a gente imaginava", diz presidente do Ceará

Presidente do Ceará, Robinson de Castro comentou a permanência do clube na Série A do Brasileirão após o empate por 1 a 1 com o Botafogo, neste domingo (8). O dirigente do Vovô também criticou o quadro de atletas e afirmou que haverá renovação para que em 2020 os mesmos erros não sejam cometivos novamente.

"Graças a Deus conseguimos nos manter na Série A, mas uma peleja, uma situação desconfortável para todo mundo. Toda a torcida sofrendo até o último minuto. Embora tenhamos feito tudo direito, pagando todo mundo em dias, até mesmo antes, mas o resultado não veio. Acho que o plantel não correspondeu o que a gente imaginava. Não sei como avaliar isso, se é perfil, se é característica, se é modelo de jogo ou se é uma coisa que a gente tem que avaliar com calma", afirmou o mandatário do Vovô.

Chateado pelo time não ter sido aquilo que se esperava, Robinson criticou a temporada da equipe, mesmo com a permanência garantida.



"É reconhecer um ano medíocre, na minha concepção. Um ano que a gente sai bem no final com a permanência na Série A. Nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Claro que com mais reflexão, mais absorção dos eventuais vacilos ou erros que são cometidos por todos, não só pela direção, atletas e comissão técnica, mas pelo conjunto da obra", disse o presdente. E continuou. "Reconheço que a gente deixou muito a desejar. Fizemos um primeiro turno razoável, segundo turno muito ruim. O time sem reagir, faltando brilho nos olhos, espírito, sangue. Agora é aproveitar e fazer uma repaginação".

Afirmando que paga os funcionários em dia, o dirigente alvinegro falou que haverá uma mudança no estilo de atletas que serão contratados para a temporada de 2020 para que evite o mesmo sofrimento deste ano.

"Se a gente sofre tanto, com todas as condições que nós damos... se tivesse aqui em situação com salários atrasados, com problemas financeiros, falta de estrutura e infraestrutura, falta de seriedade, aí iriam dizer que é porque não estávamos pagando, que o problema era esse. Mas não tem nada disso. Pelo contrário, administrativamente foi um ano perfeito. Um time com muito equipamento para recuperação de atletas. Tem equipamentos que só quem tem é o Ceará e o Flamengo, por exemplo, mas isso não é tudo. Isso é um pedaço do bolo e a gente tem que dar uma repaginada no departamento, fazer uma revisão no nosso elenco, mudar um pouco a característica do elenco. Sair um pouco da característica mais técnica para uma de mais fibra, mais desejo, mais fome. Melhorar o nível do plantel com jogadores mais provados na Série A que é um campeonato muito difícil", afirmou.

Se sentindo mais leve pela vaga na elite do futebol brasileiro garantido para o próximo ano, Robinson de Castro afirma que não irá comemorar a permanência. O mandatário também comentou o rebaixamento do Cruzeiro e lembrou o acontecimento de 2011, quando o Vovô acabou caindo de divisão tendo os mineiros como adversário direto.

"Comemorar não vou, estou aliviado. Graças a Deus, desde que assumi a presidência do clube, eu nunca estive em situação do time cair na minha mão. Me sinto até, de certa forma, privilegiado. Mesmo com uma dificuldade dessas conseguimos nos manter. Vamos repensar algumas coisas e também acabou que o Cruzeiro pagou uma conta antiga que estava pendurada desde 2011. Nós caímos e eles estavam dentro de uma situação que, naquele momento, houve uma situação mais complicada. O Evandro Leitão era o presidente na época e eu como vice. Nós sofremos muito com aquela queda. Coincidentemente chega Ceará e Cruzeiro nas mesmas condições de 2011 só que, dessa vez, eles tiveram que pagar a contar deles e a gente permanece, mas com a necessidade de reflexões e avaliações, de entender as coisas, inovar em outras e buscar fazer um 2020 que faça esquecer 2019. Não houve tragédia, mas a gente tem que ter algumas situações diferentes dentro do clube, principalmente em perfis dos atletas e com um planejamento melhor porque quando o resultado positivo vem, você acaba encobrindo muita coisa. Quando o resultado não vem, aí são muitas justificativas. Dessa vez, é uma situação que o pior não aconteceu. Agora é uma oportunidade de ir na raiz dos problemas. Discutir internamente onde nós falhamos. Será que houve acomodação, excesso de conforto? Será que houve necessidade de ter buscado jogadores fora do país, arriscar mais? Ter uma relação com esse mercado externo ou até mesmo tomar outras atitudes no ponto de vista diário. Vamos repaginar isso", afirmou.

De olho já em começar a montagem do elenco de 2020, Robinson de Castro confirmou a permanência de Argel Fucks no comando técnico da equipe.

"Argel fica. Quando ele veio a gente fez um contrato para começar o projeto esse ano. Não seria justo trazer um treinador que tinha um contrato lá no CSA sem que tivesse oportunidade de iniciar o trabalho. Vamos agora com ele fazer uma boa montagem (de elenco). Ele já tem um perfil de jogadores que tem essa questão de mais raça. Ele gosta desse tipo de jogar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma mescla boa. Encontrar finalizadores. Acho que o grande problema desse ano foi falta de finalização. Tivemos jogos que chegávamos 20, 22, 26 vezes, mas não finalizava. Vamos buscar os focos dos problemas. Muitos jogadores que terminam contrato e não vão continuar. A maioria não vai continuar porque termina o contrato. Os que têm contrato a gente vai avaliar, mas tem uma base que não podemos desconsiderar. A base foi muito bem esse ano. Acho que vamos ter bons talentos para o próximo ano que vão nos ajudar. Mas temos que fazer muito diferente. Fica aí as nossas desculpas a todo mundo que sofreu, como eu também sofri. O torcedor é pressionado, nervoso. Agora é hora de aprender e agir para frente. Amanhã, que é segunda-feira, já começar a trabalhar para tentar evitar passar por tantas dificuldades como passamos esse ano", finalizou.