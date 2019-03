Na Arena Castelão, Ceará perde por 3 a 1 para o Corinthians pela Copa do Brasil

Ceará e Corinthians se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (13), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Com gols de Júnior Urso, Vagner Love e Jadson, a equipe visitante venceu por 3 a 1. Juninho, de pênalti, marcou o único do time cearense.

Com atrasado de 20 minutos por conta da forte chuva na capital cearense que causou alagamento no gramado, Vovô e Timão fizeram uma partida muito disputada. Apesar de maiores chances por parte da equipe de Lisca, foi o time de São Paulo quem saiu vencedor.

O jogo

O Ceará começou indo para cima e arriscando de fora logo no início da partida, mas foram os visitantes que saíram na frente do marcador. Em posição irregular, Boselli recebeu cruzamento na área e cabeceou na direção de Júnior Urso. Também de cabeça, o camisa 30 do Timão mandou para o fundo das redes para abrir o placar aos oito minutos de bola rolando.

Aproveitando o apoio de sua torcida, o Vovô não se intimidou e continuou pressionando o adversário. Em jogada pelo alto, Luiz Otávio foi derrubado por Manoel dentro da área e o árbitro, muito próximo ao lance, marcou penalidade. Juninho, aos 31, converteu de deixou tudo igual na Arena Castelão.

A equipe cearense ainda teve duas oportunidades de virar o placar com Chico e Roger, mas o primeiro tempo de jogo terminou empatado por 1 a 1.

De volta para o segundo tempo, a equipe visitante voltou melhor. Aos 18 minutos da segunda etapa, Sornoza lançou para Vagner Love. O camisa 9 do Timão protegeu a bola da marcação de Luiz Otávio e chutou na saída de Richard para recolocar a equipe paulista na vantagem.

Sentindo o golpe de ter levado o segundo gol, os donos da casa passaram a errar muitos passes e deixar "buracos" na defesa. Em cruzamento da Danilo Avelar da esquerda, Jadson recebeu dentro da área e chutou de primeira para fazer o terceiro do Corinthians aos 25.

Com o resultado, o Ceará precisa vencer por dois gols de diferença no jogo de volta para levar a partida para os pênaltis. Segundo jogo entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Corinthians.