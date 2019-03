"Trabalhar e confiar", afirma Fabinho após revés para o Corinthians

Após o revés por 3 a 1 diante do Corinthians, o volante do Ceará, Fabinho, adotou um discurso de não desanimar. Júnior Urso, Vagner Love e Jadson marcaram para o Corinthians, enquanto Juninho, de pênalti, fez o gol do Ceará.

- Copa do Brasil é uma competição de dois jogos, te dá a oportunidade de buscar a vitória no próximo jogo. Temos de trabalhar e confiar. Já teve de no primeiro jogo perder de quatro, de cinco, e depois virar.

O Ceará precisa triunfar por três ou mais gols de vantagem para avançar. Uma triunfo cearense por dois gols leva a decisão para os pênaltis, já que gols marcados fora de casa não são mais critério de desempate. O Ceará tem clássico contra o Fortaleza, no domingo, às 18 horas, na Arena Castelão.

- Temos totais condições de ir lá em São Paulo e fazer um grande jogo para sair com um placar positivo. Eles aproveitaram as brechas.