Modelo teve casa invadida, segundo advogada

A modelo Najila Trindade Mendes de Souza, que acusa Neymar de estupro, não vai depor na 6ª DPM de São Paulo nesta quinta-feira (6), às 16h, como havia planejado. Segundo a advogada Yasmin Pastore Abdalla, a modelo está abalada por ter tido o seu apartamento arrombado na noite da quarta-feira (5), após uma entrevista em vídeo em que acusava o jogador de violência física e estupro, ter sido divulgada.

"Najila teve seu apartamento arrombado na noite de ontem. Está muito abalada com as ameaças e prefere depor na manhã de sexta-feira", disse a advogada para QUEM.

Segundo o jornal A Folha de S. Paulo, Najila foi convocada para ir à delegacia na segunda-feira (3), às 14h e na terça-feira (4), às 18h. Ela não foi nas duas ocasiões e não justificou as faltas para a delegada Juliana Lopes Bussacos, que cuida do caso. Procurada por QUEM, a delegacia não comentou cancelamento do depoimento e afirmou que não dará informações sobre o caso por telefone.

ENTREVISTA

A modelo que acusa o jogador de estupro deu sua primeira entrevista na noite desta quarta-feira (5). Ela afirmou categoricamente que sofreu tanto uma agressão quanto um estupro em seu encontro com o craque, apesar de ter sido quem foi atrás dele "com intuito sexual".