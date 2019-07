Meia Lima reforça o Ceará na Série A

O Ceará anunciou no início da tarde deste sábado (13) o meia Lima, do Grêmio. O jogador, de 23 anos, estava emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes. A revelação foi feita pelo presidente do clube cearense, Robinson de Castro, pelo Twitter.

- Aos 45 minutos, Ceará. Bem-vindo! - publicou Robinson de Castro.

Atuando pelo Vovô em 2017, Lima foi destaque na campanha que culminou com o acesso alvinegro à elite nacional ao disputar 22 jogos e marcar cinco gols. Na última temporada, quando jogou no Oriente Médio, o atleta fez 24 partidas e balançou as redes uma vez. O jogador foi revelado no Grêmio.