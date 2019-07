Marcelo Vilar é confirmado como técnico do São Caetano/SP

O São Caetano confirmou nesta segunda-feira o técnico Marcelo Vilar como novo comandante da equipe na disputa da Copa Paulista. O treinador deixou o Ferroviário, na liderança isolada da Série C, atraído por uma proposta para ficar no Azulão até o fim do Paulista 2020.

Marcelo Vilar falou sobre os motivos que o fizeram vir para o Anacleto Campanella.

“É uma alegria muito grande. Todo mundo quer trabalhar no futebol paulista, e voltar para uma equipe como o São Caetano traz alegria e responsabilidade ao mesmo tempo. O São Caetano é um time grande que está hoje sem divisão(nacional). Estou aqui satisfeito, mas ciente da responsabilidade. Não vai faltar empenho para que a gente possa conquistar os resultados que levem o clube ao lugar que merece”, afirmou o treinador que chegou ao time do ABC junto com o auxiliar Totonho.

Como último trabalho realizado, Marcelo Vilar dirigiu o Ferroviário de forma brilhante e conquistou três títulos. Esses foram a Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Fares Lopes, ambos em 2018, e a Taça dos Campeões Cearenses (2019).

Atual campeão da quarta divisão do nacional, Vilar também falou sobre o desejo de recolocar o São Caetano nas principais divisões.

“Falei com o grupo que estamos disputando uma competição que não é fácil, que é a Copa Paulista. Mas ninguém anda sem destino. Por isso, o nosso objetivo aqui é ser campeão para ter novamente a vaga no Campeonato Brasileiro no ano de 2020”, explicou.

Marcelo Vilar chega ao Azulão após 46 jogos realizados na última passagem pelo Ferrão. Nesse período conquistou 23 vitórias, nove empates e 14 derrotas, além de deixar o time cearense em ótimas condições de avançar de fase na Série C do Campeonato Brasileiro.