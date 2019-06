Luiz Otávio lamenta derrota para o Vasco, mas destaca "aprendizado" com resultado

O Ceará não fez uma grande partida em São Januário e foi superado pelo Vasco por 1 a 0, nesta quinta-feira (13). A partida foi a última da Série A do Brasileiro antes da parada para a Copa América, que interrompe o torneio por um mês. Destaque individual alvinegro, o zagueiro Luiz Otávio lamentou a derrota, mas afirmou que o resultado serve de aprendizado para o Vovô no decorrer da temporada.

"Jogar aqui é sempre difícil, a torcida está sempre empurrando eles e a gente sabia disso. No primeiro tempo não conseguimos concluir muito a gol, mas no segundo tempo tivemos a chance mais clara. Poderíamos ter marcado, mas não conseguimos. Fica de aprendizado, fizemos um jogo abaixo do que vínhamos fazendo, em todos os quesitos", afirmou.

O revés deixa o Alvinegro de Porangabuçu estagnado na 12ª posição, com 10 pontos, dois a mais que a Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento. Luiz Otávio ressaltou que o coletivo precisa se sobressair ao individual e que o clube ainda vai brigar por novos objetivos no certame.

"Fico feliz com a boa atuação individual, mas fico triste pelo coletivo. Tem que pensar no coletivo para que o individual se sobressaia. Vamos continuar trabalhando porque estamos no caminho certo. Vamos aproveitar a parada para corrigir muita coisa e creio que vamos brigar por muita coisa nesse campeonato", finalizou.

A delegação alvinegra ganha folga de 10 dias após o duelo no Rio de Janeiro e se reapresenta dia 24 de junho, às 15h30, no CT de Porangabuçu. O próximo jogo da equipe é contra o Fluminense, em 14 de julho, contra o Fluminense. A data e o horário do duelo ainda serão definidos pela CBF.