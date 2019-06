Com gol no fim, Ceará perde para o Vasco em São Januário

O Ceará perdeu para o Vasco por 1 a 0, nesta quinta-feira (13), em São Januário, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro. O gol cruz-maltino foi marcado por Danilo Barcelos, aos 39 do segundo tempo, após uma sequência de defesas do goleiro Diogo Silva. O resultado deixa as duas equipes fora da zona de rebaixamento durante a pausa da competição na Copa América.

A partida marcou o terceiro jogo consecutivo do Vovô sem ganhar e marcar gols. A equipe fica na 12ª posição, com 10 pontos, enquanto o time carioca salta para 16º, com nove. O Alvinegro de Porangabuçu folga por 10 dias e só volta a entrar em campo dia 14 de julho, contra o Fluminense. A data e o horário do duelo ainda serão definidos pela CBF. Já o Vasco conquista o segundo triunfo no certame e vai encarar o Grêmio no mesmo dia, em Porto Alegre.

O jogo

Embalado pela vitória contra o Internacional na última rodada, o Vasco começou a partida pressionando muito o Ceará com o apoio da torcida, que lotou São Januário. Logo no primeiro minuto, Marrony escapou da marcação e finalizou no canto esquerdo de Diogo Silva. Pelo lado direito, Rossi e Yago Pikachu foram bem acionados e levaram perigo à defesa do Vasco.

Pressionando a saída de bola alvinegra, o time cruz-maltino controlava a partida e chegava bem na entrada da área, mas pecava no arremate final. Ao todo, foram nove finalizações e 61% de posse de bola.

Armado no 4-2-3-1, o Ceará errava muitos passes e não conseguia ficar com a bola. A equipe ainda perdeu Bergson, com problema muscular, para a entrada de Romário, que pouco fez na etapa inicial. O melhor nome ofensivo era João Lucas, que conseguiu chegar na linha de fundo, mas tinha pouco êxito no cruzamento. Sem poder de criação, os comandados de Enderson Moreira deixaram o campo sem nenhum arremate.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais cadenciado. Valdívia entrou no intervalo para furar as linhas defensivas cearenses e deixou o cruz-maltino mais lento.

O Ceará até trabalhou mais com Fernando Sobral e Galhardo, no entanto, faltava movimentação do setor ofensivo. Atuando como atacante de referência, Romário ainda particiou de dois lances. No primeiro, atrapalhou um chute de Ricardinho dentro da área. Depois puxou contra-ataque e finalizou longe da meta de Fernando Miguel.

O destaque alvinegro foi Diogo Silva, que fez grandes defesas em chutes de Marcos Júnior e Rossi. O arqueiro só foi vencido aos 35, com direito a nova intervenção. Após se esticar todo para espalmar cabeçada de Henríquez, o rebote sobrou para Danilo Barcelos empurrar ao fundo da rede, decretando números finais do confronto: 1 a 0.