Enderson critica atuação do Ceará contra o Vasco: "Um dos piores momentos que tive"

Após a derrota do Ceará para o Vasco por 1 a 0, nesta quinta-feira (13), o técnico Enderson Moreira criticou a atuação da equipe alvinegra. Para o comadante, a partida em São Januário, no Rio de Janeiro, foi uma das piores desde a chegada dele, em abril deste ano.

>Luiz Otávio destaca "aprendizado" com resultado

"Particularmente, acho que o primeiro tempo foi um dos piores momentos que eu tive no Ceará. Foi muito abaixo, muito aquém. A gente não conseguiu produzir quase nada. Aceitou muito a pressão da equipe do Vasco. Já saiu muito no lucro de não ter sofrido gols. No segundo tempo, acho até que tivemos boas oportunidades claras. Acho que conseguimos tirar o ímpeto do Vasco, controlar mais a partida. Mas o Vasco mereceu a vitória", afirmou.

A partida deixou o Vovô na 13ª colocação, com 10 pontos, e foi a última antes da paralisação da Série A do Brasileiro para a Copa América, que inicia nesta sexta (14). O duelo marcou também o terceiro em que a equipe não venceu e nem fez gol. Com dúvidas para a formação do ataque, Enderson elogiou bastante a formação defensiva contra o Vasco.

"Se a gente conseguisse empatar seria muito mérito e justo pela atuação do Diogo Silva, pelos dois zagueiros, pelo Fabinho. São jogadores que deram uma consistência defensiva muito boa para a equipe, mas a gente fez um jogo muito abaixo do que a gente consegue fazer", analisou.

A delegação alvinegra se reapresenta no dia 24 de julho, com atividade realizada no CT de Porangabuçu. O próximo jogo da equipe é contra o Fluminense, em 14 de julho. A data e o horário do duelo ainda serão definidos pela CBF.