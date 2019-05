Leandro Carvalho é liberado para jogar pelo Ceará contra o Avaí

O Ceará conseguiu um efeito suspensivo para contar com o atacante Leandro Carvalho contra o Avaí, nesta segunda-feira (27), às 20h, no estádio da Ressacada. O atleta estava fora da partida para cumprir uma suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à expulsão no empate com o Fortaleza, no dia 17 de março deste ano, pela Copa do Nordeste.

O processo de número 026/2019 teve como relator o doutor Adilson Alexandre Simas, que também concedeu punição de uma partida para o volante tricolor Derley, expulso na partida. Outros nomes denunciados são Wellington Lima de Alencar, fisioterapeuta do Ceará, e Haroldo Lamounier Ferreira, preparador de goleiro do Fortaleza, ambos suspensos por um jogo.

Volante Derley, que entrou no segundo tempo, é contido pelo goleiro Marcelo Boeck durante confusão Foto: Thiago Gadelha

Nos bastidores, a diretoria alvinegra acreditava na possibilidade de Leandro Carvalho entrar em campo, por se tratar de uma suspensão em outra competição, no caso a Copa do Nordeste. O jogador treinou como titular em Porangabuçu ao longo da semana e viajou para Santa Catarina com o restante do grupo. Caso o técnico Enderson Moreita não tenha o atacante à disposição, os atletas Chico, Fernando Sobral e Rick disputam posição no setor ofensivo.

Pela Série A do Brasileiro, o Ceará ocupa a 14ª posição, com seis pontos. O Avaí aparece na zona de rebaixamento, 18º na tabela, com três pontos e nenhuma vitória na competição. A partida é válida pela sexta rodada, que é complementada pelo confronto entre CSA e Goiás no Rei Pelé, às 20h.