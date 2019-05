Avaí não vai contar com o zagueiro e capitão Betão contra o Ceará

O Avaí busca a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (27), às 20 horas, diante do Ceará, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela sexta rodada. O técnico Geninho não poderá contar com o zagueiro e capitão Betão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador levou a decisão do substituto para minutos antes da partida.

>Ceará quer primeira vitória fora de casa na Série A

Como Marquinhos Silva está se recuperando de uma virose, Geninho esperará até o último minuto para saber se poderá contar com o atleta. Em caso negativo, Kunde formará dupla com Ricardo. No entanto, confirmou o setor ofensivo com Caio Paulista e Brenner, recém contratado. O treinador analisou a equipe do Ceará.

"(O Ceará) É um time muito bem montado, forte com duas linhas de quatro. Tem jogadores experientes e rodados, que não tem a característica de tremer no jogo. Mas temos nossas necessidades. É um time do nosso campeonato, como chamamos, e temos que fazer o resultado. Na nossa caminhada, o único resultado fora da linha foi o empate contra o CSA. Se tivéssemos vencido, estaríamos fora da zona de rebaixamento", afirmou Geninho.

O comandante prevê um grande jogo dos catarinenses: "Vencendo o Ceará daríamos um salto ainda maior e começa a se folgar na competição. Quando joga contra esse tipo de equipe, mais ao nosso alcance e em casa, tem que fazer os três pontos. Teremos dificuldades. O Ceará é um time bem arrumado. Marca forte e sai forte. Vamos tentar fazer outro grande jogo para conquistar a vitória", finalizou.