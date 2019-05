Vovô encara o Avaí em busca da primeira vitória fora de casa na Série A

O Ceará entra em campo hoje no fechamento da 6ª rodada da Série A buscando seus primeiros pontos fora de casa. O Vozão encara o Avaí, às 20 horas, na Ressacada, em um confronto direto pela permanência na Série A, primeiro objetivo do clube na competição nacional. Embalado após vitória maiúscula contra o Grêmio por 2 a 1 no Castelão na rodada anterior, o time de Enderson Moreira espera se consolidar na zona da Copa Sul-Americana -na qual já está pela 12ª colocação e 6 pontos na tabela - superando ou tirando pontos do Avaí, que tem 3 e abre o Z4, conquistando assim, seus primeiros pontos fora, após ser derrotado por Cruzeiro e Goiás em outras rodadas.

Repetição

A atuação segura e animadora diante do Grêmio fez com que o técnico Enderson Moreira declarasse manter a equipe pelo encaixe tático demonstrado. Assim, o treinador prosseguirá com a equipe, com Valdo mantido na zaga, Ricardinho como volante, Fernando Sobral e Leandro Carvalho nas pontas e Bergson como referência no ataque.

"Devo repetir a equipe contra o Avaí. Gostei muito do time, bem equilibrado, jogando contra um grande clube, um grande time que é o Grêmio. Acho que conseguimos não só marcar bem, como também atacar bem, com propriedade. Foi uma formatação bem interessante de jogo, uma evolução, mas claro, ainda longe daquilo que eu espero para o Ceará na Série A".

Contra um adversário direto, o treinador espera um Ceará mantendo um padrão de jogo, atacando o adversário, mesmo fora de casa. "Eu não idealizo uma equipe jogando diferente fora de casa em comparação ao que joga no Castelão. Quero o Ceará jogando no mesmo padrão. Claro que em alguns momentos o adversário tanta se impôr, pressionar, mas cabe a nós nos defendermos bem e também atacarmos", analisou o treinador.

Referência

Uma das surpresas de Enderson Moreira jogando mais recuado, Ricardinho espera que o Ceará conquiste seus primeiros pontos fora de casa na Série A do Brasileiro.

"Sabemos do que nos espera, com o Avaí jogando em seus domínios. Precisamos evoluir e tentar impor nosso jogo. Não podemos aceitar e esperar pra ver o que vai acontecer. Temos que fazer o que o professor nos pede. É mais uma oportunidade de buscarmos os primeiros pontos fora de casa. Temos de somar pontos e quem sabe iniciar uma sequência de vitórias na competição", disse ele.

Satisfeito com o desempenho da equipe no empate com o Vasco, o técnico Geninho deve manter a mesma escalação que entrou em campo em São Januário, exceto sem o zagueiro Betão, que levou o terceiro cartão amarelo.

O substituto natural de Betão, seria o também experiente Marquinhos Silva, mas uma virose tirou o atleta de treinamentos na semana. Com isso, o jovem Kunde corre por fora para formar dupla com Ricardo pelo time catarinense.