Com um gol em cada tempo, Clássico-Rei termina empatado e tem confusão no final

O segundo Clássico-Rei de 2019 terminou com um novo empate, neste domingo (17), na Arena Castelão. Com um gol em cada tempo, o Ceará abriu o marcador com Felipe Baxola, mas o Fortaleza deixou tudo igual com Éderson: 1 a 1. A partida também foi marcada pelas expulsões de Derley e Leandro Carvalho após confusão generalizada no final do confronto.

Com o resultado, o Ceará segue na segunda posição do Grupo B do Copa do Nordeste, com 11 pontos. O próximo compromisso do Vovô pela competição é diante do Santa Cruz, sábado (23), na Arena Castelão, às 16h. Antes disso, a equipe alvinegra entra em campo na quarta (20), contra o Ferroviário, no PV. A partida é válida pelo Campeonato Cearense, onde o time já está classificado para às semifinais.

Já o Fortaleza retoma a liderança do Grupo A, com nove pontos. Pelo torneio regional, o time enfrenta o Moto Club, no mesmo dia e horário que o arquirrival, mas atuando no Castelão do Maranhão - caso consiga a vitória, a equipe se classifica com duas rodadas de antecedência. Pelo Estadual, o time volta a jogar na quarta (20), diante do Floresta, e precisa do triunfo para garantir vaga no mata-mata.

O jogo

Ceará e Fortaleza protagonizaram uma partida movimentada na Arena Castelão. Com esquemas ofensivos, as equipes iniciaram a partida com muita velocidade.

Adiantando as linhas de marcação, o Fortaleza conseguiu chegar com perigo no minuto inicial, através de Edinho. O atacante recebeu livre na grande área e errou no momento do arremate.

Após o tento, o Ceará passou a dominar as ações. Crescendo pelo lado direito, Roger recebeu na grande área e finalizou em Boeck, à queima-roupa. Depois foi a vez de Samuel Xavier carimbar a trave. A pressão só foi recompensado com Baxola, que aproveitou sobra na grande área e mandou chute forte, sem chances para Boeck.

Na etapa final, o Ceará diminuiu o ritmo e viu o Leão levar perigo. Após chegadas com Osvaldo e Júnior Santos, o time conseguiu o empate com Éderson, aos 12. O atacante, que estava sumido na partida, aproveitou cruzamento e testou para o fundo das redes, aos 12.

O tento não abalou o Vovô, que tentou reagir com finalizações de Ricardo Bueno e Carleto, ambas parando em Marcelo Boeck. No final da partida, em lance lateral, Derley e Leandro Carvalho discutiram e causaram uma confusão generalizada, com reservas invadindo o gramado e trocando empurrões. Conclusão: os dois atletas foram expulsos.

Volante Derley, que entrou no segundo tempo, é contido pelo goleiro Marcelo Boeck durante confusão Foto: Thiago Gadelha

Com sete minutos de acréscimo, o Fortaleza ainda ficou sem Osvaldo, que deixou o gramado com cãibras, mas a vantagem numérica não foi aproveitada pelo rival. Tudo igual na Arena Castelão.

Ficha técnica

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Competição: 6ª rodada da Copa do Nordeste

Data: 17/03/2019

Horário: 18h

Local: Arena Castelão

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Felipe Baxola - 39´/1º T (1-0) e Éderson - 12’/2º T (1-1)

Cartões amarelo: Samuel Xavier (C), Juninho (C), Leandro Carvalho (C), Felipe Baxola (C), Roger (C), Edinho (F) e Felipe (F)

Cartões vermelho: Leandro Carvalho (C) e Derley (F)

Público: 35.878 presentes

Ceará: Richard; Samuel Xavier; Luiz Otávio, Valdo e Carleto; Juninho, Fabinho, Leandro Carvalho, Ricardinho (Wescley) e Felipe Baxola (Chico); Roger (Ricardo Bueno). Técnico: Lisca



Fortaleza: Boeck; Araruna, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Paulo Roberto (Dodô), Felipe e Derley (Dodô); Edinho, Osvaldo e Júnior Santos (Wellington Paulista). Técnico: Rogério Ceni