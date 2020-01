Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero na Califórnia

Kobe Bryant, astro do basquete norte-americano, morreu neste domingo (26) em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califónia, Estados Unidos. A informação foi confirmada pela polícia de Los Angeles ao portal TMZ, especializado na cobertura de celebridades.

A polícia de Los Angeles confirmou cinco mortes no acidente. O astro do basquete estava com pelo menos outras quatro pessoas, que também não sobreviveram, segundo as informações da imprensa local. Representantes do ex-jogador confirmaram que uma das filhas, chamada Gianna, de 13 anos, estava no helicóptero e também morreu. A esposa de Bryant, Vanessa, e as outras três filhas do casal - Natalia, Bianca e Capri - não estavam no helicóptero.

Imagens mostram o local onde ocorreu o acidente Divulgação/Polícia de Los Angeles

Ainda segundo o TMZ, Kobe já tinha o costume de usar o helicóptero particular por anos, desde o período em que jogava no Los Angeles Lakers, time o qual defendeu entre 1996 e 2016. As causas da queda ainda estão sob investigação.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Astro do esporte

Bryant é considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos. Durante os 20 anos de carreira, ele esteve presente 18 vezes no time de "All Stars", com os principais nomes das temporadas do basquete.

Além das quadras, Kobe Bryant recebeu ainda o reconhecimento no Oscar, ao vencer o prêmio em 2018 de "melhor curta-metragem em animação" pelo filme Dear Basketball.