Idealizadores dos mosaicos do Fortaleza suspendem novas ações após problemas em jogo; Paz responde

Após empate em 0 a 0 com Athletico-PR na Arena Castelão, um parte da torcida do Fortaleza reclamou da falta de organização na entrada do estádio. Com somente quatro fileiras disponíveis, houve uma confusão momentos antes da partida pelas oitavas da Copa do Brasil começar.

A Equipe Mosaico, responsável pelos mosaicos dos jogos do Leão, como o feito para Rogério Ceni, se manifestou contra o clube por conta do ocorrido, e afirmou que "suspende suas atividades na arquibancada até que todo esse problema seja resolvido".

De acordo com alguns torcedores, a atuação da polícia no local foi agressiva, agindo com força desnessária. Depois da nota ser lançada, o Fortaleza postou uma nota de esclarecimento com o presidente do clube, Marcelo Paz, se desculpando pelo caso e garantindo mudanças para as próximas partidas.

VÍDEO DE ESCLARECIMENTO Buscando sempre a transparência e compromisso do Fortaleza Esporte Clube com a sua torcida, o presidente Marcelo Paz, esclarece o ocorrido na partida de ontem, na Arena Castelão, pede desculpas e reitera o comprometimento com os torcedores tricolores. pic.twitter.com/eMACg874EM — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 17 de maio de 2019

O próximo jogo do Tricolor de Aço no Castelão será contra o Botafogo-PB pela final da Copa do Nordeste, na quinta-feira (23), às 21h30h. Antes, encara a Chapecoense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 16h, na Arena Condá.