Rogério Ceni é homenageado pelas torcidas de Fortaleza e São Paulo; confira fotos

Rogério Ceni foi homenageado pelas torcidas de Fortaleza e São Paulo na Arena Castelão, neste domingo (12), e foi às lágrimas no gramado. Ídolo das duas equipes, que se enfrentam pela quarta rodada da Série A do Brasileiro, o ex-goleiro recebeu um mosaico duplo por parte dos tricolor cearense com a frase "Gratidão Ceni" e outro em 3D, onde o treinador aparece ao lado dos jogadores. Os paulistas exibiram um bandeirão escrito "O maior de todos, Rogério Ceni" nas arquibancas.

"Não esperava uma festa dessas, de verdade. Foi especial, mas vamos para o jogo", comentou Ceni.

As torcidas também se uniram no momento da chegada da delegação do Fortaleza ao estádio, com muita festa por parte dos dois tricolores. Ceni retribuiu o carinho com acenos e aplausos. Antes da bola rolar, o ex-goleiro recebeu uma camisa comemorativa do São Paulo que foi entregue pelo volante Hernanes - ambos atuaram juntos e conquistaram o bicampeonato brasileiro em 2007 e 2008.

O Profeta reencontrou Rogério Ceni e entregou uma camisa do clube! ♥️#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/hMGd288dof — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 12 de maio de 2019

Homenagem aconteceu quando os times estavam perfilados para o hino nacional Foto: Gustavo Simão / Fortaleza

Ceni apareceu em 3D com os jogadores do Fortaleza ao fundo Foto: Lucas Catrib

Em menor número, torcedores do São Paulo homenagearam Ceni reafirmando que o ídolo é o maior do clube Foto: Vinicius Palheta