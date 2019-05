Meia do São Paulo, Nenê bate fotos com torcedores do Fortaleza na Arena Castelão

O meia Nenê bateu fotos com torcedores do Fortaleza na chegada do São Paulo à Arena Castelão, neste domingo (12). Sondado pelo tricolor cearense no início da temporada para a disputa da Série A do Brasileiro, o atleta foi o único jogador do time paulista que atendeu aos fãs no estádio - as duas equipes se enfrentam pela quarta rodada do torneio nacional.

>Fortaleza x São Paulo: acompanhe em tempo real

>Ceni é homenageado pelas torcidas de Fortaleza e São Paulo; confira fotos

Com 37 anos, o meia está no banco de reservas do São Paulo e ainda não entrou em campo pela Brasileirão. Na temporada, Nenê fez 12 jogos e soma 516 minutos entre Campeonato Paulista e Libertadores. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, admitiu buscar o atleta à pedido de Rogério Ceni, mas ressaltou que não houve acordo entre as partes.

O Fluminense também tentou a negociação, só que a negociação fracassou devido ao tempo de contrato solicitado. Com as contratações de Kieza, André Luis e Juninho, o Fortaleza só pode buscar mais três jogadores vindos de clubes da Série A - restrição imposta pela CBF após o início da competição. A prioridade da diretoria tricolor é buscar mais zagueiros e um meia armador, já que Dodô é o único com a característica no elenco.