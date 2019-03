Presidente do Fortaleza nega acordo com Nenê, do São Paulo

O Fortaleza não chegou a um acordo com o meia Nenê, que pertence ao São Paulo. Logo após anunciar Wellington Paulista como novo reforço, os rumores sobre a chegada do atleta de 37 anos cresceram no Pici, mas o presidente tricolor Marcelo Paz desmintiu o acerto, apesar de confirmar que sondou o jogador para a montagem do elenco.

>Fortaleza tem negociações avançadas por naming rights do Centro de Excelência

"Não existe acordo. Tivemos um contato com o jogador, mas não evoluiu, ele permanece no São Paulo. Inclusive, deve jogar hoje", declarou o mandatário.

A partida citada por Marcelo Paz é o jogo entre Bragantino e São Paulo, às 17h, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista. Nenê está entre os relacionados, no entanto, deve permanecer no banco de reservas por opção técnica. A saída do atleta é motivada pela nova política orçamentária do clube, que pretende enxugar a folha salarial do elenco e já colocou o atacante Diego Souza à venda.

Outro clube interessado no meia é o Fluminense, só que a negociação esbarrou no tempo de contrato pedido pelo atleta. O atleta esteve em campo oito vezes na atual temporada, atuando por 90 minutos apenas em duas oportunidades, além de não ter marcado nenhum gol. No último brasileirão, Nenê foi o vice-artilheiro da equipe com 12 gols e o principal garçom, com sete assistências.

Carreira

Nenê marcou 48 gols em 112 jogos pelo clube francês Foto: divulgação/PSG

Natual de Jundiaí, em São Paulo, Nenê iniciou a carreira no Bahia, mas despontou como profissional no Paulista. Depois acumulou boas passagens por Palmeiras e Santos, até seguir para o futebol do exterior, onde atingiu maior destaque. Jogou por clubes do Qatar, Espanha, Inglaterra e foi ídolo no francês PSG.

Após 12 anos, retornou para o futebol brasileiro em 2014 com a camisa do Vasco. Principal nome do cruz-maltino, fechou com o São Paulo na última temporada assinando contrato de dois anos.