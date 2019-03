Fortaleza tem negociações avançadas por naming rights do Centro de Excelência

Uma das principais metas do Fortaleza para a atual temporada é a transformação do antigo Estádio Alcides Santos em Centro de Excelência. Para viabilizar as obras antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro, o clube aposta agora na negociação de naming rights, acordo em que uma empresa associa a marca ao nome do espaço.

O presidente tricolor Marcelo Paz declarou que o contrato oferecido pelo clube é de três anos e que há um acordo avançado com uma empresa, cujo nome não foi revelado. O mandatário também reforçou as vantagens previstas para os interessados, já que o espaço será de uso exclusivo do time profissional.

"A empresa ganha uma divulgação diária porque todas as atividades do futebol profissional serão realizadas lá. Então você imagina todos os veículos de imprensa noticiando que o treino ocorre no centro da empresa x, a concentração do Fortaleza para o jogo da Série A ocorre no centro de empresa "x" de excelência. A coletiva de imprensa idem. Então todas as comunicações oficiais do clube vão sair com o nome da empresa porque vai se tornar o nome oficial do espaço", declarou.

Estrutura

A reforma do espaço está prevista pelo clube em R$ 1,5 milhão. Serão três campos integrados, com maior visibilidade interna entre os setores e os campos, de tal modo que a comissão técnica terá um raio-x do que acontece em cada um. Os alojamentos Otoni Diniz e Ribamar Bezerra vão ceder lugar a um hotel moderno, com refeitório capaz de acolher até pessoas. Cada espaço é integrado a outro, como a academia é acoplada à fisioterapia.

O Centro de Excelência foi um pedido do técnico Rogério Ceni que, com os dirigentes, visitaram vários clubes, a exemplo de São Paulo, Palmeiras, Athletico/PR. As categorias de base ficam na CT de Maracanaú.