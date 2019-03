Wellington Paulista é liberado pela Chapecoense e acerta com Fortaleza

Wellington Paulista é o mais novo reforço do Fortaleza. O atacante foi anunciado na tarde deste sábado como novo reforço da equipe tricolor para a campanha na Série A. Aos 35 anos, o jogador tem contrato com o time por dois anos. O Leão confirmou o anúncio em suas redes sociais.

Pela Chapecoense foram 117 jogos disputados e 30 gols marcados. Em 2018, o atleta chegou a ser afastado do grupo e passou a treinar com o sub-23. Com o retorno de Claudinei Oliveira, voltou a atuar no elenco principal. Atualmente WP9 se recupera de uma lesão no glúteo mínimo e sartório.

O camisa 9 chegou ao Verdão do Oeste em 2017, emprestado pelo Fluminense. No final do ano, o jogador renovou o vínculo até o fim de 2019. Apesar do contrato em vigor, o clube catarinense aceitou a rescisão.