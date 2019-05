Em jogo morno, Fortaleza empata com Athletico-PR no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

Fortaleza e Athletico-PR empataram pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (16), na Arena Castelão. Com uma primeira etapa muito abaixo do esperado e uma segunda disputada mais no físico, Leão do Pici precisa se impor no jogo de volta no Paraná para garantir classificação.

O jogo

Em primeiro tempo morno, foram seis finalizações ao todo. Cinco do Furacão e somente uma do Fortaleza. Fortaleza teve mais posse nos 15 minutos iniciais, mas logo o Athletico tomou controle da partida. Com mais calma, a equipe de Tiago Nunes virava bem a bola, com destaque para Rony, mais a direita e próximo de Marco Ruben. Os laterais do Furacão subiam bastante, com Lodi e Erick achando espaços por trás dos meias. O Athletico manteve como base o 4-1-4-1 bem compactado. Wellingon foi quem mais acertou passes na etapa inicial: 38 no total,

Rogério Ceni montou sua equipe num 4-2-3-1, com Araruna e Paulo Roberto distribuindo o jogo tricolor e protegendo a intermediária defensiva. Os volantes pouco contribuíram na fase ofensiva. Marcinho, Romarinho, Andre e Marlon pareciam sem entrosamento. O último voltava mais para marcar pela direita do que subia para ajudar na construção do ataque. Estreante, Andre Luis jogou mal, acertando somente três passes.

Marlon atuou os 90 minutos. Meia marcou muito na primeira etapa, pela direita, e ajudou mais no ataque no segundo tempo Foto: Kid Junior

Na segunda etapa, Edinho entrou no lugar de Andre, e melhorou tanto a marcação quanto as ações ofensivas do Tricolor de Aço. Com um 4-4-2, pressionava a saída de bola do Furacão junto de Romarinho, espécie de falso 9. Araruna e Paulo Roberto ficaram mais próximos dos meias do Leão e contrinuíram mais no segundo tempo. Tiago Nunes colocou Leo Cittadini para melhor administrar a posse e Braian Romero no lugar de Nikão pela direita, mas ambos foram bem anulados. Nos minutos finais, a briga pelo domínio da faixa central resultou em muitas faltas e pouca criatividade.

O resultado é positivo para o Athletico, que decide as oitavas em casa. O jogo de volta será em três semanas, na quarta-feira (5), na Arena da Baixada, às 19h15.

Pelo Brasileirão, o Fortaleza vai para a Arena Condá enfrentar a Chapecoense neste domingo (19), às 16h. O Athletico-PR recebe o Corinthians no mesmo dia e no mesmo horário na Arena da Baixada.