Gabriel marca dois, e Fortaleza perde para o Flamengo no Engenhão

Jogando no Engenhão, o Fortaleza perdeu para o Flamengo por 2 a 0 neste sábado (1º), na abertura da 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols rubro-negros foram marcados por Gabriel, um em cada tempo da partida.

Com o resultado, o Fortaleza fica estagnado na tabela e segue provisoriamente na 14ª posição, com sete pontos - restando sete jogos para o fechamento da rodada. A equipe se prepara agora para enfrentar o Athletico/PR na quarta-feira (5), às 21h, na Arena da Baixada, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou 0 a 0 no Castelão. No Brasileirão, o Leão enfrenta o Grêmio, sábado (8), às 19h, no Rio Grande do Sul.

Já o Flamengo afasta a crise e divide a liderança da Série A com o Palmeiras, com 13 pontos. O rubro-negro volta a campo na terça-feira (4), contra o Corinthians, pelas oitavas da Copa do Brasil. O jogo acontece no Maracanã, às 21h30. Pelo torneio nacional da primeira divisão, a próxima partida é diante do Fluminense, domingo (9), às 19h, no mesmo estádio.

O jogo

O Flamengo começou a partida marcando pressão e rodando a bola em velocidade. Com Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, o rubro-negro dominava as ações no meio-campo e segurava a posse no campo de ataque.

Armado no tradicional 4-2-4, o Fortaleza tinha dificuldades para armar jogadas e trabalhou mais sem a bola, com um sistema compacto na marcação. Apesar da postura reativa, o primeiro lance de perigo foi tricolor. André Luís cortou para o meio e finalizou para defesa de Diego Alves.

O lance foi uma das poucas escapadas do Leão, que era amplamente dominado pelos donos da casa. Melhor tecnicamente, o Flamengo tinha dificuldades para furar o bloqueio defensivo e parava na goleiro Marcelo Boeck, surpresa na escalação. Com mais volume, Gabriel então abriu o marcador, aos 39, em grande jogada de Diego e Arrascaeta, que tabelaram para deixar o atacante livre na grande área.

Após o intervalo, o Flamengo voltou avassalador. Com três minutos, três chances claras de gol. A pressão deixou brechas exploradas pelo Leão. Aos 9, Romarinho cruzou para Marcinho mandar um foguete de cabeça, exigindo boa defesa de Diego Alves. O lance, no entanto, foi o único de perigo do Leão no segundo tempo.

Melhor em campo, o rubro-negro chegou ao segundo gol, novamente com Gabriel. O atacante recebeu de Arrascaeta e chutou no canto esquerdo de Boeck, aos 24. No lance, o bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR validou. Números finais da vitória carioca no Engenhão: 2 a 0.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 Fortaleza

Competição: 7ª rodada da Série A do Brasileiro

Data: 01/06/2019

Horário: 16h

Local: Engenhão

Árbitro: Rodrigo D´alonso Ferreira

Gols: Gabriel - 39´/1º T (1-0) e Gabriel - 24´/2º T (2-0)

Cartões amarelo: Léo Duarte (FLA)



Flamengo: Diego Alves; Trauco, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Pará; Willian Arão e Cuéllar (Pires da Mota); Everton Ribeiro (Vitinho), Arrascaeta e Diego (Berrío); Gabriel Barbosa. Técnico: Marcelo Salles.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Quintero e Bruno Melo; Paulo Roberto (Dodô) e Juninho; Marcinho (Marlon), Romarinho, André Luís (Osvaldo) e Kieza. Técnico: Rogério Ceni.