Funcionários acusam Vitória de atrasar salários; Clube diz que é "Fake News"

Adversário do Fortaleza no próximo sábado (25), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, a situação no Vitória não está das melhores. Funcionários do rubro-negro estão acusando o clube de atraso de quase três meses de salários, férias e 13º. Por meio de uma nota divulgada nesta terça-feira (21), os baianos afirmaram que vivem momentos difíceis na parte financeira, mas negaram os atrasos de três meses salariais.

"Estamos há quase três meses sem receber salários, 13º e férias. A única coisa que nos deram é o dinheiro de transporte para não podermos faltar ao trabalho", disse a mensagem divulgada nas redes sociais.

No início da tarde desta terça (21), o clube publicou uma nota negando a acusação. O Leão da Bahia também afirmou que vive dificuldades financeiras e que busca solucionar os problemas.

“O Esporte Clube Vitória vem a público esclarecer que são infundadas as notícias dando conta do atraso de quase três meses de salários dos funcionários. A atual gestão reconhece as dificuldades que encontrou ao assumir o clube, notadamente no que diz respeito a situação financeira, e tem procurado solucionar os problemas. Está claro que essa “Fake News” foi plantada propositadamente no momento em que a família rubro-negra está mobilizada para o surgimento de um novo Vitória”, escreveu o rubro-negro baiano em seu perfil.

O Vitória será o primeiro adversário do Fortaleza neste ano. As equipes se enfrentam no próximo sábado (25), às 16h, no estádio Barradão, pela 1ª rodada do Nordestão.