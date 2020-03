Fortaleza vence Náutico por 3 a 0 e avança às quartas de final da Copa do Nordeste

O Fortaleza bateu o Náutico por 3 a 0 no estádio dos Aflitos e se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste. Os gols foram marcados por David, aos 33 minutos da 1ª etapa, por Yuri Cesar, aos 22, e por Bruno Melo, aos 25, ambos na etapa final. O resultado deixa o Leão na liderança do Grupo A, com 14 pontos, superando o vice Bahia no saldo de gols.

O jogo

A primeira metade da etapa inicial foi dominada pelos mandantes. A equipe de Gilmar dal Pozzo, que acompanhou pelas arquibancadas por causa de suspensão, avançou suas linhas e pressionou a saída de bola adversária através de seus atacantes Salatiel e Jefferson Nem.

O Timbu impedia a construção ofensiva tricolor, bloqueando os contra-ataques e lançando cruzamentos à área do Leão, além de finalizações de fora. O goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, foi o destaque da 1ª etapa, fazendo, no mínimo, 3 defesas importantes.

O gol veio de uma jogada rápida na faixa central do campo, com Osvaldo, por cima, achando Ederson livre, que lançou para David, arrancando contra o lateral pela direita e ganhando do goleiro Jefferson, que saiu mal da meta vermelha, deixando as redes livres para o atacante do Leão abrir o placar, aos 33 minutos.

O Náutico tentou manter a pressão inicial com uma blitz na área tricolor, mas era bloqueado por Felipe Alves.

O ritmo de ambas as equipes caiu na 2ª etapa, mas a organização do Fortaleza se manteve. Ceni mandou a campo o jovem Yuri Cesar na vaga de David, e logo o atacante aproveitou a chance.

Leão assume a liderança do Grupo A faltando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos Foto: Arquivo SVM

Com bom passe de Romarinho, o camisa 57 avançou com velocidade pela direita e finalizou contra a meta do Timbu, aos 22 minutos, fazendo 2 a 0.

Somente 3 minutos depois, a vantagem aumentou. Romarinho, novamente, encontra um companheiro na área, dessa vez o lateral esquerdo Bruno Melo, que tocou de leve na saída de Jefferson e balançou as redes pela última vez aos 25 minutos.

O Tricolor de Aço administrou a posse de bola, embora tenha errado muitos passes na defesa após os gols. Ceni mandou Marlon e Derley ao campo para ajudar na marcação e só esperou pelo apito final.

O próximo compromisso do Leão é diante do Guarany de Sobral, pelo Campeonato Cearense, às 21h30 desta quarta-feira (18), no Romeirão.