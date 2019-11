Fortaleza perde pênalti no fim e empata com o Internacional fora de casa

O Fortaleza esteve muito perto de voltar de Porto Alegre com um resultado espetacular em sua jornada no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (24), o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Internacional, no estádio Beira Rio, e conquistou um ponto que deve ser bastante valorizado, mas tem um gosto meio amargo pela possibilidade de vitória, que esteve muito próxima e poderia ser obtida aos 48 minutos do segundo tempo.

Bruno Melo, em cobrança de pênalti, poderia sacramentar a conquista de três pontos contra o Colorado. Mas o goleiro Marcelo Lomba defendeu a cobrança e evitou o triunfo leonino, que seria justo pela atuação do time.

Mesmo fora de casa, o Fortaleza teve atuação segura, organizada e que merecia ser coroada com o triunfo.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 43 pontos e segue na 12ª colocação do Brasileirão, ampliando a vantagem para oito pontos a vantagem para a zona de rebaixamento e ficando em situação ainda mais tranquila na luta pela permanência na Série A.

Primeiro Tempo

Com organização, o Tricolor impôs seu ritmo de jogo desde o início. Apesar de não buscar o controle da posse de bola, o Fortaleza fez valer a postura que tem apresentado nos jogos fora de casa, com investidas em transições rápidas nos contra-ataques.

Foi assim que abriu o placar logo aos sete minutos, com Osvaldo. O camisa 11 recebeu passe de Romarinho, passou pela marcação de Heitor e tocou rasteiro na saída de Marcelo Lomba para abrir o placar.

A partir de então, o Leão do Pici obrigou o Inter a sair em busca do empate, que se lançou e deu espaços aos contra-ataques do time visitante, mas o Fortaleza não soube aproveitar. O Colorado passou a investir muito nas bolas aéreas e obrigou Felipe Alves a fazer três excelentes defesas em finalizações de Guerrero e D'Alessandro.

O camisa 12, porém, não foi capaz de evitar o gol de empate aos 42 minutos, quando Uendel ajeitou para Guerrero que, de cabeça, deixou tudo igual.

Segundo Tempo

O panorama do primeiro tempo se manteve na etapa final. O Inter controlava a posse de bola, mas o Fortaleza foi o time que levou mais perigo nos contra-ataques. Aos 26 minutos, em disparada veloz pela direita, Gabriel Dias cruzou, a bola desviou na zaga e quase entra. Marcelo Lomba faz ótima defesa, mas no rebote, Tinga deixou o Tricolor novamente em vantagem.

Pela segunda vez à frente do placar, o Fortaleza precisava de inteligência e maturidade para segurar o resultado. Mesmo assim, voltou a cometer erro defensivo na bola aérea e foi castigado. Aos 37 minutos, Guilherme Parede cobrou escanteio e Guerrero subiu livre para cabecear no ângulo e empatar o jogo novamente.

A chance de ouro da vitória veio aos 45 minutos. Após cruzamento na área, a bola bateu no braço de Victor Cuesta, evitando que Gabriel Dias entrasse livre para finalizar. O VAR entrou em ação e avisou o árbitro José Mendonça da Silva Júnior, que assinalou a penalidade, que Bruno Melo cobrou e Marcelo Lomba defendeu.

Ao apito final, a certeza de um ponto que vai ser importante no encerramento da competição, mas a frustração por deixar escapar uma vitória que esteve tão próxima.