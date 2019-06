Fortaleza nega contato com atacante Lucas Piazón, do Chelsea

O nome de Lucas Piazón ganhou força entre torcedores do Fortaleza após especulações anunciarem o atacante como um possível reforço do clube. Em contato com o Diário do Nordeste, o diretor de futebol tricolor, Sérgio Papellin, afirmou que a equipe nunca procurou o atleta, que pertence ao Chelsea, da Inglaterra.

"Nunca nem falamos sobre esse jogador aqui no Fortaleza. Sem chances de vir", explicou o dirigente.

O nome do jogador também foi associado ao Vasco, que admitiu monitorá-lo. Com 25 anos, Piazón foi revelado pelo São Paulo e passou a ser tratado como uma promessa do futebol brasileiro desde as categorias de base. Vendido ao Chelsea por R$ 17,4 milhões em 2011, o atacante não se firmou no clube inglês e acumulou empréstimos por times europeus de menor expressão, como Málaga-ESP, Vitesse-HOL, Frankfurt-ALE e Reading-ING. Na última temporada defendeu o Chievo-ITA, onde foi fez seis jogos e não marcou nenhum gol.

O contrato com o Chelsea, campeão da Liga Europa, e não deve ser renovado. A equipe, dirigida pelo italiano Maurizio Sarri, está impedida de contratar jogadores até a próxima temporada pela Fifa. A punição aconteceu após uma investigação apontar que o time violou as regras de negociação para assinar com atletas menores de 18 anos.

Série A

A próxima partida do Fortaleza é diante do Grêmio, neste sábado (8), às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo é válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileiro.

O Leão ocupa a 14ª posição, com sete pontos, e vem de revés para o Flamengo no Maracanã. Já o tricolor gaúcho está na zona de rebaixamento, em 18ª na tabela, com cinco. Os gaúchos perderam a última partida no Brasileirão para o Bahia.