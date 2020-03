Fortaleza desliga atleta da base após vazar vídeo de dança de colegas e suspende dois

Um atleta das categorias de base do Fortaleza foi demitido do clube após filmar e divulgar em rede social vídeo de colegas de clube dançando. Outros dois atletas envolvidos no ocorrido foram suspensos por tempo indeterminado. Por meio de assessoria, o Fortaleza confirmou o desligamento e as suspensões e justificou como quebra do código de conduta.

"O atleta que filmou realmente foi desligado do clube. Mas os que aparecem no vídeo foram apenas suspensos. Isso é um procedimento normal para atleta que, por algum motivo, desrespeite o código de conduta do clube. Portar-se de maneira correta, respeitosa e condigna nos locais de hospedagem, meios de transporte e em locais públicos. Todos são orientados dentro das regras que devem seguir de acordo com o código de conduta", informou o Fortaleza.

O empresário de um dos jogadores informou que o Fortaleza disse apenas "que quando puderem voltar, o clube avisa". Nas imagens, os jogadores aparecem dançando, e os colegas brincando em momento de "resenha" (jargão usado pelos atletas para momentos de descontração), com uniforme do clube e nas dependências do centro de treinamento do Fortaleza.