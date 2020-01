Fortaleza anuncia contratação do volante Michel até o fim de 2020

Como o Diário do Nordeste antecipou, o Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do volante Michel como reforço para 2020. O meio-campista, que pertence ao Grêmio, chega ao Tricolor por empréstimo até o fim do ano.

Aos 29 anos, o jogador está no time gaúcho desde 2017 e conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e o bicampeonato gaúcho.

Ao todo, fez 104 jogos e marcou oito gols. Mesmo na mira do Vasco do treinador Abel Braga, Michel foi atraído pela proposta do Fortaleza pelo desejo pessoal do atleta de ser treinado pelo técnico Rogério Ceni.

O treinador leonino, inclusive, foi personagem determinante para que a negociação se concretizasse.

Michel se junta a Felipe, Juninho, Nenê Bonilha e Derley como opções de volantes no elenco do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

Nome: Michel Ferreira dos Santos

Altura: 1,83 m

Nascimento: 22/03/90

Idade: 29 Anos

Natural: Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Clubes: São Cristovão, Porto Alegra, Madureira, Guarani de Palhoça, Grêmio Novorizontino, Guarani de Palhoça, Camboriú, Atlético Goianiense e Grêmio.

Títulos: Campeonato Paulista Série A3 (2014), Campeonato Brasileiro Série B (2016), Copa Libertadores da América (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018, 2019) e Recopa Gaúcha (2019).