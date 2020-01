Fortaleza acerta contratação do volante Michel, do Grêmio

O volante Michel, do Grêmio, será jogador do Fortaleza em 2020. O Tricolor acertou os detalhes com o jogador nesta quarta-feira (8), e o anúncio oficial deverá ser realizado nesta quinta-feira (9).

Já havia acerto verbal entre as partes, que caminhou para a concretização do negócio após liberação do Grêmio. O contrato será de empréstimo até o fim de 2020.

Aos 29 anos, o jogador está no time gaúcho desde 2017 e conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e o bicampeonato gaúcho.

Ao todo, fez 104 jogos e marcou oito gols. Mesmo na mira do Vasco do treinador Abel Braga, Michel foi atraído pela proposta do Fortaleza pelo desejo pessoal do atleta de ser treinado pelo técnico Rogério Ceni.

O Tricolor segue no mercado buscando novos reforços, com interesse em contratar um zagueiro, dois volantes e três atacantes, dentre eles o ex-tricolor Marcinho.