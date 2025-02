Ceará terá expansão de 4.600 m² em CT de Porangabuçu com novas obras

A diretoria do Ceará concluiu a 1ª etapa de obras no CT de Porangabuçu. Com foco na ampliação do campo de Carlos de Alencar Pinto (CAP), o clube projeta um ganho de 4.600 m² no espaço para o elenco profissional, com treinamentos específicos, como aquecimento e também zona reduzida.

"A expansão da área do campo de Porangabuçu faz parte de um processo necessário de modernização. A ideia, com esse aumento de quase 5.000 m², é dar ao futebol condições de realizar treinos específicos, sem precisar utilizar, necessariamente, o espaço que hoje é destinado às atividades coletivas. Entregaremos um gramado nos melhores padrões atuais, com novo sistema de drenagem e de irrigação". Afonso Lobo Diretor de Patrimônio do Ceará

Deste modo, a saúde do gramado destinado às atividades coletivas será mais preservada. Para integrar toda a área ampliada, a gestão realizará o nivelamento do terreno com o campo principal.

No processo foram retirados pinheiros, postes e as tubulações. Depois, foram instalados tapumes para isolar a área que está sendo reformada. Agora, está sendo executada a terraplanagem, que consiste na retirada de terra para nivelar o terreno. A meta é concluir tudo durante a Série A do Brasileiro.