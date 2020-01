Fortaleza busca retorno de atacante Marcinho para 2020

O atacante Marcinho está na mira do Fortaleza Esporte Clube para 2020. Peça importante no time tricolor durante as conquistas da Série B do Campeonato Brasileiro, Estadual e Copa do Nordeste, o atleta é monitorado pela diretoria cearense, que tenta um retorno do atleta. Desde a metade da última temporada, Marcinho defende o Chongqing Dangdai e tem o espaço no time ameaçado pelo regulamento do futebol da China.

O diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula Pessoa, afirmou que existe a possibilidade de trazê-lo de volta, mas que é preciso resolver a situação em conjunto com o time chinês. O Fortaleza monitora a situação do jogador e tem o aval de Ceni para futura proposta.

Segundo as leis do país asiático, é permitida a presença de apenas quatro estrangeiros no time (três em campo e um no banco de reservas). Atualmente, o Chongqing Dangdai conta com cinco estrangeiros. São o meia polonês Adrian e os brasileiros Alan Kardec, Fernandinho e Marcelo Cirino, contratado para a mesma função de Marcinho.

O elenco tricolor conta atualmente com cinco atacantes certos: Ederson, Edson Cariús, Osvaldo, Romarinho e Wellington Paulista. Kieza ainda segue no elenco, mas deve deixar o clube para retornar para o Náutico.